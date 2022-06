Ederson è la pepita granata: c'è l'offerta dell'Inter alla Salernitana

Il brasiliano Ederson, la pepita d'oro della Salernitana, è stato richiesto dall'Inter. La società nerazzurra ha formulato alla Salernitana un'offerta di 21 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe '99, approdato in granata per 6 milioni di euro versati al Corinthians (ma era in prestito al Fortaleza).

La plusvalenza

Se la Salernitana, che ora riflette, cedesse alle lusinghe dell'Inter, metterebbe a segno una importante plusvalenza, soldi freschi da reinvestire poi sul mercato. "Si ricorderanno di me per Ederson", scherzava (ma non troppo) Sabatini a Genova, quando il brasiliano mise a segno il suo primo gol contro la Sampdoria. Ne ha realizzato un altro sontuoso a Bergamo contro l'Atalanta e ad Udine servì a Verdi, che ora la Salernitana prova a far diventare di proprietà (ingaggio di 1,8 milioni di euro da abbassare, vincolo più lungo di quello attuale con il Torino in scadenza nel 2023), l'assist per il blitz.

Lo scenario

L'offerta dell'Inter per Ederson supera quella dell'Alatanta. I bergamaschi avevano dapprima offerto 14 milioni di euro e poi, dopo l'iniziale resistenza della Salernitana, avevano perfezionato la propria proposta con un ulteriore rilancio, spingendosi fino a 20 milioni di euro inserendo contropartite tecniche.