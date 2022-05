Salernitana-Udinese, fumata nera: non ci sarà il maxischermo

Palazzo di Governo ha bocciato il terzo piano sicurezza con ulteriori integrazioni che il Comune di Salerno aveva inoltrato alla Prefettura con nuove integrazioni tecniche. La partita Salernitana-Udinese, quindi, sarà fruibile solo allo stadio e poi con visione privata, incollati al tablet, attraverso Dazn.

I motivi del no

Il maxischermo era stato proposto dal deputato PD, Piero De Luca. Ci sono state richieste ufficiali e valutazioni, dopo i sopralluoghi. Il numero di steward che il Comune era in procinto di utilizzare sarebbe stato ritenuto non sufficiente, cioè non congruo rispetto al numero di spettatori, di persone che potenzialmente avrebbero potuto raggiungere Piazza della Libertà: almeno 25, fino ad un massimo di 6mila persone. Occorreva il contapersone, occorreva controllare il contenute di borse e zaini, come allo stadio, per evitare esplosione di petardi e l'ingresso di vetro, poi i betafence di separazione. Tutto è saltato, dopo giorni di consultazioni e dopo il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.