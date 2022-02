Serie C, pregara Catania-Paganese, le probabili formazioni

Si avvicina senza un attimo di riposo la sfida della Paganese al Catania, domani sera alle 21 allo stadio Massimino. Una gara che è inutile nascondere si spera non lasci strascichi alla formazione di mister Gianluca Grassadonia dopo il funesto sabato scorso. Una giornata nella quale tutto quello che poteva andare storto agli azzurrostellati, lo è andato in maniera quasi perfetta. La netta sconfitta casalinga nello scontro diretto con il Monterosi è stata per certi versi soltanto la punta dell'iceberg. Infatti, non solo la Paganese non è riuscita nell'intento di riportarsi ad un solo punto da quella quindicesima posizione in classifica che vorrebbe dire salvezza diretta, ma addirittura è stata agganciata dal Messina che ha gli scontri diretti a favore. Inoltre, se gli azzurrostellati non sono riusciti ad accorciare sulle squadre che la precedono in classifica, queste hanno addirittura allungato vincendo dei match quasi proibitivi. La prossima avversaria Catania si è imposta in casa per 1-0 contro la terza della classe Virtus Francavilla (adesso quarta dopo il k.o.), mentre il Campobasso ha addirittura espugnato per 3-2 il campo della capolista Bari. E adesso Catania, Monterosi, Campobasso e Juve Stabia sono tutte a braccetto a quota 33 punti, con 7 lunghezze di vantaggio sulla coppia Messina-Paganese a undici giornate dal termine. Insomma, se qualcosa poteva davvero andare storto per gli azzurrostellati, tutto si è pietosamente realizzato.

Le probabili formazioni

Adesso come detto mister Grassadonia ha dovuto riattaccare i cocci in questi due giorni per preparare al meglio la gara del Massimino, ambiente caldo e dove non è per nulla facile strappare punti. A maggior ragione adesso, con le due squadre che vengono da periodi diametralmente opposti. Il tecnico ha convocato 21 giocatori per questa trasferta nella quale se si sorride per il ritorno di Guadagni, gli fa da contraltare l'indisponibilità di Castaldo che non è riuscito a recuperare dalla ferita lacero-contusa al tendine d’achille. All'attaccante si aggiungono Volpicelli, sempre impegnato nel lavoro differenziato, oltre agli squalificati Martorelli e Celesia. I convocati sono dunque i portieri Avogadri, Baiocco e Pellecchia, i difensori Brogni, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato e Scanagatta, i centrocampisti Bensaja, Cretella, Firenze, Tissone e Zanini, gli attaccanti Del Regno, Diop, Guadagni, Iannone e Tommasini.

Per quanto riguarda l'undici titolare, Baiocco sarà tra i pali, così come De Santis al centro del terzetto difensivo, con Sbampato sul centro-destra e questa volta il rientro certo di Murolo sul centro-sinistra. Anche se Konate potrebbe avere una chance. Sugli esterni non dovrebbero esserci dubbi per Zanini a destra e Brogni a sinistra, mentre Cretella riprende il posto al centro con Bensaja e Firenze. In attacco poche scelte, con Tommasini e Diop di nuovo insieme dal primo minuto.

Il Catania di mister Francesco Baldini potrà invece contare su 24 convocati, ovvero i portieri Sala e Stancampiano, i difensori Albertini, Claiton, Ercolani, Lorenzini, Monteagudo, Pino, Pinto, Ropolo e Zanchi, i centrocampisti Biondi, Cataldi, Greco, Izco, Provenzano, Rosaia e Simonetti, gli attaccanti Bianco, Moro, Piccolo, Russini, Russotto e Sipos. Squadra che vince non si cambia, e allora è probabile che i rossazzurri si schierino con Sala in porta, linea difensiva a quattro con Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto da destra verso sinistra, centrocampo a tre con Cataldi basso e Rosaia e Simonetti da mezzali, Biondi e Greco esterni larghi a supporto dell'unica punta Moro.