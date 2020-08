Elezioni regionali 2020, cinque sfidanti per De Luca: ecco le liste dei candidati salernitani

Sono in corso di presentazione, presso la Corte d'Appello di Salerno, le liste elettorali per le elezioni regionali di domenica 21 e lunedì 22 settembre. Sei, al momento, i candidati presidenti: Vincenzo De Luca (centrosinistra), Stefano Caldoro (Centrodestra), Valeria Ciarambino (Movimento Cinque Stelle), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Sergio Angrisano (Terzo Polo), Gabriele Nappi (Naturalismo). Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata anche la candidatura di Luca Santamacchia e Stefania Fanelli per il movimento "Terra". C'è tempo fino alle ore 12 di oggi.

Le liste a sostegno di De Luca

Partito Democratico

De Luca Presidente

Campania Libera

Italia Viva con De Luca

Democratici e Progressisti

Più Campania in Europa

Popolari-Fare Democratico

Partito Socialista Italiano

Centro Democratico

Liberal-democratici

Le liste a sostegno di Caldoro

Fratelli d'Italia

Lega - Salvini

Forza Italia

Caldoro Presidente-Udc

Identità Meridionale-Macroregione Sud

La lista a sostegno di Ciarambino

Movimento Cinque Stelle

La lista a sostegno di Granato

Potere al Popolo

Liste in aggiornamento